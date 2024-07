SATA reajusta operação aérea inter-ilhas entre os dias 17 e 23 de Julho

A companhia aérea SATA Air Açores, responsável pelas ligações interilhas, vai fazer "ajustes pontuais" na programação aérea entre 17 e 23 de julho, sendo alguns voos efetuados com aviões A320 da Azores Airlines, anunciou hoje a transportadora.

Segundo uma nota de imprensa, a SATA os ajustes são "fruto do elevado aumento da procura" e de "dificuldades sentidas a nível global nas cadeias de abastecimento de materiais para a aeronáutica, o que tem adiado o regresso à operação de um equipamento Bombardier Q400 da companhia aérea" que faz as ligações entre as nove ilhas do arquipélago.

"Numa lógica de otimização dos recursos disponíveis no Grupo SATA, alguns voos nas datas suprarreferidas serão efetuados com recurso a aeronaves da família A320 da Azores Airlines", lê-se.

A empresa adianta que os passageiros com reservas efetuadas em voos abrangidos por alterações de horários estão a ser notificados.

"As reacomodações dos passageiros foram previstas de forma a garantir que os mesmos efetuam a sua viagem no próprio dia, no mais curto espaço de tempo em relação ao horário inicialmente programado", acrescenta.

A companhia aérea açoriana "lamenta qualquer transtorno" que a situação possa gerar nos planos de viagem dos clientes.

A SATA Air Açores é a companhia aérea que assegura as ligações entre as nove ilhas dos Açores.

A empresa pertence ao Grupo SATA, cuja atividade consiste em transporte aéreo regular de e para o arquipélago açoriano.

Esta companhia faz parte da SATA Holding, que integra também a Azores Airlines e a SATA Aeródromos, gestora de quatro dos cinco aeroportos dos Açores.

As companhias aéreas do grupo (Azores Airlines e SATA Air Açores) operam uma rede de rotas regulares (regionais, nacionais e internacionais) e "desempenham um papel relevante para o desenvolvimento da Região Autónoma dos Açores".

De acordo com a empresa, a Azores Airlines opera com uma frota de aviões Airbus A320ceo, A320neo, A321 Neo e A321 LR.

A SATA Air Açores opera com uma frota de aeronaves Bombardier Q400 (aviões Dash-400) e Bombardier Q200 (Dash-200).