Atendimentos no Consulado de São Paulo duplicaram após mudança no agendamento

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas disse, esta segunda-feira, que as mudanças no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, anunciadas em abril, permitiram duplicar os atendimentos aos cidadãos portugueses e luso-brasileiros que vivem na maior cidade do Brasil.

"Já estão a atender aqui [no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo] cerca de 240 pessoas por dia, em alguns dias estão até a ultrapassar esse número de atendimentos só na área dos cartões de cidadão e passaportes (...). Chegámos a ter dias de pouco mais de metade destes atendimentos antes das mudanças", afirmou José Cesário, numa entrevista à Lusa, no dia em que termina uma viagem de dez dias à América do Sul.

Segundo o secretário de Estado, além do aumento dos atendimentos, a mudança do agendamento permitiu reduzir o número de faltas, "que já chegou a ser quase 50% [e] anda [agora] na ordem dos 10%".

No Brasil, São Paulo é o posto com mais problemas de agendamento, sendo seguido de perto pelo Rio de Janeiro, Porto Alegre e Fortaleza e, em menor medida, Brasília.

Já Belém, Recife, Salvador e Curitiba têm respondido satisfatoriamente à procura.

Cesário afirmou à Lusa, em abril passado, numa primeira visita ao país sul-americano após assumir a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que o Governo faria mudanças no atendimento oferecido nos postos consulares, ampliando formas de agendamento dos atos consulares.

Na altura, adiantou que computadores novos seriam instalados nos postos consulares do Brasil e, hoje, além e confirmar que essa etapa já foi cumprida, afirmou que o Governo português trabalha também para melhorar o atendimento num plano de substituição das máquinas de recolha e de leitura dos dados biométricos, nas quais são feitos os passaportes e os cartões de cidadão.

"Isso falta, mas vai demorar, seguramente, [um tempo] não menor que um ano", apontou.

Um outro aspeto que o governante afirmou, em abril, ser prioridade nas mudanças previstas nos Consulados de Portugal no Brasil foi a realização de atos de permanências consulares em áreas onde não mantém postos de atendimento.

Nesse sentido, José Cesário afirmou hoje que essas ações serão organizadas também em clubes portugueses espalhados pelo Brasil e mencionou que esteve presente numa ação realizada no domingo pelo Consulado-Geral de São Paulo no Clube Arouca, na periferia da cidade, em que foram atendidas cerca de 70 pessoas que precisavam ter acesso a serviços do Governo português.

Falando sobre sua agenda na América do Sul, onde está há dez dias, Cesário especificou que passou pelo Rio de Janeiro, Uruguai e Argentina.

"O balanço [da viagem] foi muito positivo, tendo em consideração as diversas áreas de preocupação que me trouxeram aqui. Uma delas é isto, é a parte de funcionamento aqui dos Consulados. A segunda é fazer uma avaliação da situação das associações, da capacidade de resposta delas, quer na vertente cultural, quer na vertente social e na mobilização dos mais novos. A terceira é exatamente a questão social, que é uma avaliação acerca do modo como as comunidades estão, particularmente nos países em que os problemas económicos começam a ser mais complexos", declarou.

Segundo José Cesário, os contactos que manteve e a agenda "muito intensa" permitiram "ficar com uma ideia clara" do que existe e "também já de algumas respostas".

"Tivemos aqui alguns momentos muito importantes. O maior foi ontem [domingo]. O que fizemos ontem no Arouca é determinante para o futuro do atendimento consular", concluiu.