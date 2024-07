Taxa de juro no crédito à habitação na Região com tendência decrescente

A taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região, em Junho, fixou-se em 4,645%, registando um decréscimo de 0,042 pontos percentuais face ao mês anterior. Isso mesmo consta da informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgada pela Direção Regional de Estatística da Madeira.

Segundo nota à imprensa, esta é a quinta redução consecutiva neste indicador, depois de 22 meses seguidos de aumento. Em Junho de 2023, a taxa de juro implícita no crédito à habitação era de 3,786%.

"O valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação manteve-se face ao mês anterior, nos 417 euros, tendo os juros se fixado nos 248 euros (menos 1 euro que o valor do mês anterior) e a amortização nos 169 euros (mais 1 euro que no mês precedente). No mês homólogo, o valor médio da prestação vencida era de 374 euros", explica.

O montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação aumentou pelo 14.º mês consecutivo, situando-se, em Junho de 2024, nos 65.046 euros (64.868 euros em Maio de 2024). Um ano antes era de 62.738 euros.

A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita desceu para 4,513%, menos 0,043 p.p. que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos manteve-se nos 404 euros, tendo o valor do capital médio em dívida crescido para os 66.279 euros (65.924 euros no mês precedente). No País, os juros desceram 1 euro face ao mês anterior para os 245 euros, enquanto o capital amortizado subiu 1 euro para os 159 euros.