Machico- Régua, Alpendorada – Marítimo B e Guarda-Camacha no início do Campeonato de Portugal

Realizou-se esta tarde o sorteio da 1.ª fase do Campeonato de Portugal em futebol, competição que tem a primeira jornada marcada para 18 de Agosto. Marítimo B, Camacha e Machico são as equipas madeirenses presentes na competição. Na primeira jornada, Machico joga em casa com o Régua, o Marítimo joga fora com o Alpendorada e a Camacha joga, também fora de casa, com o Guarda. O primeiro dérbi madeirense é logo na segunda jornada, com a Camacha e receber o Machico.