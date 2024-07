Madalena Fernandes nos 'quartos' do Campeonato Nacional de Ténis

Disputou-se hoje os oitavos-de-final do Campeonato Nacional de Sub-14, prova rainha deste escalão que se realiza em Setúbal. O destaque do dia vai para Madalena Fernandes que já está entre as oito melhores do país, depois de vencer Matilde Figueiredo por 6-1 e 7-5. Tem agora encontro marcado para tentar a sua primeira meia-final num campeonato nacional, diante de Inês Esteves do CT Porto, encontro que será disputado na parte da manhã de amanhã.

Já nos masculinos, Afonso Paulino teve dificuldades em combater com o seu parceiro de pares, Duarte Santa Maria e acabou mesmo por ser eliminado por 6-2 e 6-4. Nos pares, também acabou por não cair a vitória para o madeirense e portuense que cederam apenas no terceiro set contra Frederico Âncede e João de Deus (2-6, 6-2 e 10-2).

A segunda vitória madeirense do dia estava reservada para a tarde de hoje, quando Madalena Fernandes e Francisca Marote derrotaram Leonor Mestre e Clara Pereira Gomes por 6-0 e 6-1 e carimbaram a passagem aos 'quartos' da vertente (disputam, amanhã, um lugar na 'meia' diante de Laura Levy e Sofia Skrypnichenko).

Francisca Marote e Afonso Paulino venceram uma batalha marcada pelo equilíbrio diante de Constança Fernandes e Tomás Silveira (2-6, 7-5 e 10-8) e vão disputar os 'quartos' diante de Clara Pereira Gomes e Artur Correia Freire.