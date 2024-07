Estrada das Ginjas trazida ao debate pelo JPP

Quando se discutem as opções do Governo Regional para as áreas do Ambiente, no debate da proposta de Orçamento Regional para 2024, Rafael Nunes trouxe ao plenário a polémica Estrada das Ginjas, apelando aos deputados para o poder de decisão que têm na aprovação ou não do que diz ser "um dos maiores atentados ambientais".

O deputado do JPP questionou Rafaela Fernandes sobre a recuperação dos percursos pedestres, mostrando, no parlamento, várias fotografias de pavimentos danificados ou varandins destruídos, que carecem de manutenção. O parlamentar perguntou mesmo que destino tem sido dado às verbas destinadas a estes trabalhos.

Na resposta, a secretária regional convidou Rafael Nunes a visitar o caminho que liga os Estanquinhos às Ginjas a visitar o local com uma equipa dos serviços de Ambiente, de modo a que seja feita uma "identificação correcta da realidade" e não veicule "uma narrativa errada" e que diz não corresponder à realidade do local.

Sobre a intervenção nos percursos pedestres, a governante salientou o trabalho já executado e destacou o tempo e o esforço físico necessário para fazer chegar os materiais a determinados locais, situação, que, no seu entender, contribuir para uma maior demora na acção.