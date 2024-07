JPP assume “empenho” na redução do IVA na electricidade, no gás e na internet

O grupo parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) visitou este domingo, 14 de Julho, a Expomadeira, o maior evento do setor empresarial organizado pela ACIF, uma ocasião para os deputados reafirmarem o compromisso de lutar pela redução do IVA na electricidade, no gás (natural, butano e propano), bem como na Internet.

A vice-presidente da bancada parlamentar, Patrícia Spínola, destacou que "a redução da tributação nestes sectores essenciais" permitirá "promover o desenvolvimento económico e facilitar o acesso a serviços básicos para todos", assumindo, perante os empresários, o “compromisso e o empenho” do JPP no sentido de baixar os custos de funcionamento das empresas.

"Esta medida [redução do IVA] não só aliviará o orçamento das famílias, mas terá também um impacto significativo nas despesas das empresas, em particular para os micro e pequenos empresários, representando uma redução de custos fundamental”, sublinhou a parlamentar.

O JPP espera que a Assembleia Legislativa da Madeira avance com o agendamento e a discussão da iniciativa apresentada pelo partido 'Projecto de Proposta de Lei à Assembleia da República intitulado Repõe a Electricidade e o Gás Natural, Butano e Propano, assim como introduz a prestação de serviços de acesso à internet, na Lista 1 –Bens e Serviços sujeitos à taxa reduzida do IVA'.

Durante a visita à Expomadeira, Patrícia Spínola congratulou-se com a pujança demonstrada pelos empresários da Região na exposição e recordou que o partido, quer no seu programa quer nas acções políticas, "se tem focado nas famílias e nas empresas, defendendo a valorização do tecido empresarial, em especial as micro, pequenas e médias empresas, incluindo as empresas familiares que representam mais de 90% do tecido empresarial”.

Na ocasião, a parlamentar instigou o Governo Regional "a trabalhar para reduzir a burocracia que atrasa o licenciamento de novos investimentos, a decidir com rigor e transparência a atribuição dos apoios para não irem parar sempre aos mesmos e a ter critérios claros na atribuição de financiamento para a modernização das empresas".