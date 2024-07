Três mortos e dois feridos em disputa familiar na Alemanha

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas depois de uma alegada disputa familiar no distrito de Lautlingen, na região de Bade-Vurtemberga, no sudoeste da Alemanha, onde permanecem uma centena de veículos de emergência e dois helicópteros de salvamento.

As informações estão a ser avançadas pelo jornal Bild, que cita um porta-voz do Ministério do Interior da região.

Segundo a polícia, os investigadores acreditam que se terá tratado de um crime dentro de uma família.

Do ataque resultaram três mortos, incluindo o autor do crime.

As autoridades acrescentam que duas mulheres também ficaram gravemente feridas e foram levadas para o hospital.

As informações iniciais referiam que um homem armado teria atacado várias pessoas no bairro de Lautlingen, na cidade alemã de Albstadt, causando mortos e feridos.