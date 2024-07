Fórmula 1 anuncia seis corridas sprint em 2025

O calendário Mundial de Fórmula 1 contempla seis corridas sprint na próxima temporada, de um total de 24 Grandes Prémios, tantos quantos este ano.

China, Miami, Estados Unidos, Brasil e Qatar mantêm as corridas sprint, tal como este ano. A única alteração será a troca do Grande Prémio da Áustria pelo da Bélgica, em Spa-Francorchamps.

Para 2025 deverá manter-se o figurino adotado este ano, com treinos livres mais qualificação para a sprint na sexta-feira, corrida sprint e qualificação para a corrida principal a decorrerem no sábado, ficando o domingo reservado para a corrida.

As corridas sprint têm feito aumentar as audiências televisivas, bastante mais elevadas nesses fins de semana do que nos das provas tradicionais, que têm treinos livres à sexta-feira, qualificação ao sábado e corrida ao domingo, indicou a Fórmula 1 em comunicado.