'Desporto na Praça' contou com mais de 2 mil participantes

É com balanço positivo que termina, hoje, a iniciativa 'Desporto na Praça', promovida pela Câmara Municipal do Funchal. Durante 4 dias, cerca de 2 mil pessoas participaram nas mais diversas actividades.

O encerramento do evento contou com a presença da vereadora Helena Leal, que detém o pelouro do Desporto, que realçou a dinâmica e a grande afluência de pessoas na edição deste ano, criando um contexto intergeracional “muito positivo”. “Nós tivemos uma afluência de mais de 500 pessoas por dia” informou, estimando que tenham passado nos quatro dias do evento mais de 2 mil pessoas.

“É uma oportunidade oferecida aos cidadãos de todas as idades, que associada ao divertimento, tem por objectivo privilegiar a actividade física e a adopção de estilos de vida saudáveis", indicou a autarca.

O 'Desporto na Praça' foi dirigido a toda a população, sobretudo, crianças e jovens inscritos nos ATL’s e campos de férias existentes no Município do Funchal, um evento que terá continuidade, conforme garantiu Helena Leal.