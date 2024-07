'Estradas' têm licença especial para fazer obras durante a noite

Alguns moradores da Rua dos Ilhéus, perto do túnel da Pontinha, no Funchal, têm reclamado das obras que estão a ser executadas naquela zona pelo Governo durante a madrugada. Uma situação que, tal como o DIÁRIO deu conta na edição digital, tem gerado desconforto a quem lá vive, que admite não conseguir descansar.

Contudo, e apesar da lei do ruído ter várias restrições, a Direcção Regional de Estradas garante no dia 5 de Julho “recebeu um despacho do Departamento do Urbanismo da Câmara Municipal do Funchal em que é autorizada a licença especial de ruído de 7 a 12 de Julho e de 14 a 19 de Julho, entre as 20h e as 6h30, no que diz respeito à obra que decorre na ER116, entre a via rápida e a rotunda Engenheiro Jaime Ornelas Camacho”.

Esclarece ainda que esse foi o horário escolhido para evitar horas de ponta, de maior volume de circulação de viaturas e outros transtornos, pedindo compreensão aos moradores pelos incómodos causados.