Noite tropical em metade das localidades da Madeira

As temperaturas não baixaram dos 20 graus durante a madrugada desta sexta-feira em metade das localidades do arquipélago da Madeira abrangidas pela rede de estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As noites têm sido quentes e só ao início da manhã de hoje é que o ar arrefeceu ligeiramente e os termómetros atingiram temperaturas mais amenas.

Lazareto (Observatório do Funchal) e Lugar de Baixo foram as localidades que atingiram as temperaturas mínimas mais altas desde as 00h00 de hoje: 22,6 graus celsius às 6h30 e 6h40 respectivamente.

Seguem-se Lido (Funchal), com 22,5ºC, Porto Moniz, onde a temperatura mínima foi de 22ºC, Santa Catarina/Aeroporto (21,6ºC), São Vicente (21ºC), Cancela (20,6ºC), Caniçal (20,5ºC) e Porto Santo, também com 20,5ºC. Na Selvagem Grande, a temperatura mínima também não baixou dos 19,9ºC.

Ou seja, 10 das 20 estações meteorológicas do IPMA no arquipélago da Madeira, com dados de temperatura, registaram noites tropicais.

Para hoje, perspectiva-se mais um dia quente e com baixa amplitude térmica. De acordo com as previsões do IPMA, os termómetros deverão subir até aos 26 graus celsius no Funchal onde as mínimas apontam para os 22ºC sinal de que as noites tropicais estão para ficar.

Pico do Areeiro já ultrapassava os 24ºC às 10 horas da manhã

Contudo, o calor promete ser mais significativo nas terras altas. Às 10 horas da manhã de hoje, 11 das 20 estações meteorológicas do IPMA já marcam temperaturas acima dos 23 graus, com destaque para as serras e zonas altas da ilha da Madeira.

A temperatura mais elevada foi registada no Pico do Areeiro (24,3ºC), seguindo-se o Lugar de Baixo (24ºC), Funchal/Observatório e Porto Moniz (23,8ºC), Chão do Areeiro e Pico Alto (23,7ºC), Santa Catarina/Aeroporto e Funchal/Lido (23,6ºC), Quinta Grande (23,5ºC), São Vicente e Porto Santo (23,1ºC).

Evitar a exposição solar nos períodos de maior radiação, usar chapéu, óculos de sol, protector contra os raios UV e manter-se hidratado são conselhos úteis para estes dias.