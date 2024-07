Mais uma noite de jazz de alto nível com músicos madeirenses e estrangeiros

O Parque Santa Catarina registou casa cheia, na noite deste sábado, para ouvir o duo 'Mano a Mano' e o Miguel Zenón Quartet, no âmbito do Funchal Jazz.

A abrir a noite esteve o duo 'Mano a Mano', constituído pelos irmãos madeirenses André e Bruno Santos, que foi acompanhado pela Orquestra de Jazz do Funchal, dirigida por Pedro Moreira. O público foi presenteado com uma viagem pelos dez discos editados pela dupla de guitarristas nos seus dez anos de carreira. Os dois músicos vivem e trabalham no continente e neste regresso às origens adaptaram algumas das suas composições ao formato ‘big band’. O seu espectáculo arrancou com o tema ‘Noites da Madeira’, celebrizado por Tony Amaral e Max. A plateia apreciou bastante o concerto, numa mistura de cordofones com metais.

A segunda parte da noite esteve a cargo do Miguel Zenón Quartet. Foi a terceira vez que o saxofonista porto-riquenho actuou no Funchal Jazz. A estreia teve lugar em 2007, integrado no San Francisco Jazz Collective. Em 2015 trouxe já o quarteto clássico (saxofone, piano, contrabaixo e bateria) que tem o seu nome. Agora, Miguel Zenón voltou a oferecer aos amantes de jazz madeirenses um espectáculo de grande nível.

A edição deste ano do Funchal Jazz encerra neste domingo, com as actuações de Joshua Redman e ainda com os madeirenses ‘Melro Preto’.