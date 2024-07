Eventos 'Be young Be cool' com mais dois sábados nos Jardins da Ajuda

O ciclo de eventos de animação sociocultural, dirigido à população jovem do concelho do Funchal, 'Be young Be cool' está a decorrer durante os sábados deste mês das 17 às 20 horas no Jardim da Ajuda.

Esta é uma iniciativa que pretende proporcionar "experiências divertidas, como actividades de âmbito lúdico, desportivo e formativo que decorrem de forma gratuita, para a prática de hábitos de vida saudáveis e sustentáveis, havendo ainda a realização de mais duas sessões do BYC", explica um comunicado enviado esta manhã pela autarquia do Funchal.

Simuladores-Tenda 'Gaming' (equipamento electrónico e 'cockpit' para competições de FIFA e RALLY); parede de escalada insuflável; campo insuflável de matraquilhos; campo voleibol, campo de peteca; estação de tiro ao alvo ('paintball') e estação de tiro ao arco; slide tirolesa; 'bumper balls'; orientação com sistema electrónico; 'slack lines'; circuito de 'laser Tag'; kit minigolfe; rede Himalaia; estação de arborismo e ainda mega escorrega insuflável, são algumas das várias actividades que os jovens podem usufruir durante o evento.

Este ano o 'Be young Be cool' voltou a contar com os 'workshops' com actividades educativas organizados pelas Associações Juvenis do Município durante as tardes de sábado.

No sábado passado a vereadora Helena Leal, que detém a tutela do desporto e juventude, marcou presença no evento.