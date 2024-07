SUSHI LOVERS: Evento Gastronómico no Castanheiro Boutique Hotel

Este Verão, prepare-se para uma experiência singular no coração do Funchal, onde o Castanheiro Boutique Hotel convida todos os amantes de sushi para o exclusivo evento SUSHI LOVERS.

O evento será realizado nas datas seleccionadas ao longo dos meses de Verão, entre as 18h e as 21h:

Julho: 12 e 26

Agosto: 9 e 23

Setembro: 6 e 20

Para o evento poderá contar com um menu exclusivo, por apenas 29,50€ por pessoa, composto por uma entrada para despertar o seu paladar, seguida por 18 peças de sushi variadas e, finalmente, uma sobremesa refrescante.

O evento ocorrerá no deslumbrante Bar Pretas, situado no topo do Castanheiro Boutique Hotel, proporcionando-lhe não só uma refeição de qualidade, como também uma vista panorâmica de tirar o fôlego num ambiente sofisticado e acolhedor.

Não perca esta oportunidade de desfrutar do melhor sushi que o Castanheiro Boutique Hotel tem para oferecer, num ambiente encantador.

Reservas através de:

(+351) 291 200 100

[email protected]