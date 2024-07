Levantar a proibição de pesca nas Selvagens é um "ataque ambiental", classifica BE

O CHEGA está em vias de garantir junto do Governo Regional a abertura das águas marítimas em torno das Ilhas Selvagens à pesca do atum e do gaiado. A medida é uma das várias que estão a ser negociadas pelo partido no âmbito das discussões do orçamento regional, havendo já um entendimento de princípio entre o partido e o Governo de que a mesma será assumida.