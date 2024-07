Promissor Rodrigo Mora renova com FC Porto até 2027

O promissor futebolista Rodrigo Mora renovou contrato com o FC Porto por três temporadas, até 2027, uma semana depois de ter sido promovido aos trabalhos de pré-época da equipa principal, comunicou hoje o clube da I Liga portuguesa.

Depois de ter somado quatro golos e duas assistências em 29 duelos pela equipa B, que atua na II Liga, o médio, de 17 anos, alargou a ligação aos 'dragões', com os quais tinha assinado o primeiro vínculo profissional em junho de 2023, mas sem duração conhecida.

Rodrigo Mora ingressou nos escalões jovens do FC Porto em 2016/17, chegando oriundo do Custóias, e acelerou etapas de evolução, tornando-se mesmo o jogador mais novo de sempre a debutar e a marcar nos campeonatos profissionais nacionais com o conjunto B.

O médio é o mais jovem dos 28 futebolistas que estão atualmente às ordens do treinador Vítor Bruno na pré-temporada do FC Porto, sendo que foi promovido ao plantel sénior um mês depois de ter sido o melhor marcador do Europeu de sub-17, com cinco golos, numa competição em que Portugal perdeu na final frente à Itália (0-3), em Limassol, no Chipre.