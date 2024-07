Universidade da Madeira acolhe primeira reunião do projecto 'AGROSUS' a 17 e 18 de Julho

A Universidade da Madeira (UMa), através do ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar, organiza nos dias 17 e 18 de Julho, a primeira reunião do projecto europeu 'AGROSUS - AGROecological strategies for SUStainable weed management in key European crops'.

A reunião terá lugar no auditório da UMa e vai contar com a presença de 50 parceiros do projecto, vindos de 11 regiões biogeográficas europeias, com o intuito de trocar informações e divulgar os avanços do projecto em suas regiões.

A sessão de abertura está marcada para as 09h20, do dia 17, e contará com as presenças da vice-reitora da Universidade da Madeira, Elsa Fernandes, e do director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira.

A reunião está aberta ao público em geral mediante inscrição prévia, a realizar até ao dia 15 de Julho, on-line:

Inscrição 1ª Reunião Anual Projeto AGROSUS Colégio dos Jesuítas - 17 e 18 de Julho de 2024

O projedto AGROSUS (HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-two-stage) é liderado pela Universidade de Vigo, Espanha, e tem como objectivo fornecer ferramentas de maneio de culturas, implementando técnicas que permitam uma gestão sustentável, justa e segura de ervas daninhas em sistemas agrícolas convencionais, orgânicos e mistos, além de promover a aceitação dos agricultores.