Projecto de 1 milhão de euros para salvar Freira do Bugio aprovado há 18 anos

A restauração do ecossistema da ilha do Bugio, nas Desertas, foi aprovada em 2006, no âmbito do projecto ‘SOS Freira do Bugio’, que se candidatou ao programa LIFE-Natureza. No total, um milhão de euros foram atribuídos a este projecto da Secretaria Regional do Ambiente.

A Freira do Bugio é uma das mais importantes espécies da fauna regional, a par do Lobo Marinho e da Freira da Madeira. Em 2006, percebendo-se o perigo que corria, foi aprovado o projecto que pretendia salvar a espécie.

A espécie estava considerada como vulnerável, pois nessa altura apresentava apenas entre 173 e 258 casais, ameaçado por outros factores.

“Para além da degradação do habitat de nidificação, causada, sobretudo, pela acção de herbívoros introduzidos, verificámos a destruição de ninhos e de ovos causadas por coelhos. Além disso, o conhecimento sobre a ecologia da espécie, nomeadamente sobre os locais de alimentação emigração, ainda é insuficiente”, disse Manuel António Correia, na época o secretário com a pasta do Ambiente, reforçando que, a longo prazo, estas pressões poderiam levar, inclusivamente, ao desaparecimento da Freira do Bugio.