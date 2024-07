Rogério Gouveia garante que há mérito da região na negociação dos Fundos

Victor Freitas (PS) diz que o relatório sobre as políticas europeias começa com uma mentira, ao afirmar que o montante, como nunca, se deve à negociação do Governo Regional.

O deputado quis saber por que razão a Madeira “tem os impostos mais elevados de todas as RUP”.

No conjunto de respostas, a Mónica Freitas, Nuno Morna e Victor Freitas, Rogério Gouveia valorizou o Zona Franca, com empresas que só estão na Madeira devido ao regime especial, que beneficiam a Madeira e o País. Tem um impacto significativo nas receitas fiscais da Região

Especificamente sobre a negociação, o governante disse que a Madeira tem “uma participação activa na negociação” e que não deve de ser retirado mérito dos técnicos. Não é um favor da República.