Pedro Fino apela a que mais autarquias se juntem ao programa 'Junta na Freguesia'

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas apelou, esta manhã, a que mais autarquias se juntem ao projecto 'Junta na Freguesia', à semelhança do que aconteceu com a Junta de Freguesia de Câmara de Lobos. Pedro Finos participava na cerimónia de apresentação do programa ERP Portugal - Junta na Freguesia, que decorreu no Museu da Imprensa da Madeira.

O governante reconheceu que, "todos nós hoje somos chamados a proteger o meio ambiente com pequenas grandes acções, como a recolha selectiva de resíduos, a reciclagem e consequente valorização desses mesmos resíduos", pelo que este projecto é crucial na sensibilização para estes temas.

No âmbito deste programa, o ‘Junta na Freguesia’, a junta de Câmara de Lobos tornou-se num posto de comando, alertando a comunidade para a sustentabilidade, informando sobre as características específicas dos resíduos e principais conceitos associados à sua reciclagem, sensibilizando a comunidade para a importância do correcto encaminhamento destes resíduos, funcionando, assim, como ponto de recolha dos mesmos. Pedro Fino

Na ocasião, Pedro Fino saudou também a ERP Portugal – Entidade Gestora de Resíduos, "que, pelo seu trabalho dignificante, já conquistou a confiança de cerca de 900 empresas que, no âmbito da Responsabilidade Alargada do Produtor, transferiram os deveres de reciclagem dos resíduos provenientes dos produtos disponibilizados no mercado para esta entidade gestora, assegurando o cumprimento dos objetivos e requisitos impostos pela legislação em vigor, no que respeita à recolha, reutilização, reciclagem e valorização dos resíduos que integram o Sistemas Integrados de Gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e de pilhas e acumuladores".

O secretário considera que os resultados alcançados demonstram muito bem a maturidade cívica e educacional da população de Câmara de Lobos. "A sustentabilidade envolve uma compreensão profunda das interações entre a pessoa e o meio ambiente, bem como a responsabilidade individual e colectiva em relação aos recursos naturais. As pessoas que praticam a sustentabilidade geralmente estão conscientes dos impactos das suas acções no nosso planeta e empenham-se em tentar minimizar esses impactos. Por estas razões agradeço e dou os parabéns à população de Câmara de Lobos pela colaboração inexcedível neste projecto mas também por terem demonstrado, e estou certo disso, que irão continuar com estas práticas para futuro", referiu.

Pedro Fino alertou ainda que, de acordo com os cálculos da organização internacional para a sustentabilidade, Global Footprint Network, a humanidade esgota a 1 de Agosto os recursos naturais disponíveis para este ano na Terra. Significa isto que usámos em sete meses o que o planeta demora 12 meses a regenerar. "Em comparação com 2023, esgotamos este ano os recursos um dia mais cedo. Em Portugal o chamado dia da sobrecarga foi ainda mais cedo, a 28 de Maio. É importante reflectirmos sobre esta data simbólica e tomar medidas e acções concrectas para contribuir para a preservação do meio ambiente e garantir um futuro mais equilibrado para as gerações futuras", indica.