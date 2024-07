Secretaria de Pedro Fino a mais ‘endinheirada’

O Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região mostra entre muitas coisas que o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas é o homem que vai gerir a pasta com mais dinheiro. São quase 435 milhões de euros.

A afectação do investimento previsto para 2024, cerca de 877.930.570 milhões de euros, pelos Departamentos do Governo Regional responsáveis pela implementação do PIDDAR, identifica a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas como responsável pela parcela mais expressiva do montante financeiro global (49,5%).

Segue-se a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, 113 508 104 euros (12,9%), a Secretaria Regional das Finanças, 81 058 590 euros (9,2%), a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, 77 857 727 euros (8,9%), a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 74 562 224 euros (8,5%), a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, 54 583 807 euros(6,2%) e a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, 41 078 920 euros (4,7%). À presidência estão inscritos 407 mil euros.