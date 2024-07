Chega apresenta voto de pesar pela morte de Joana Coelho

O Chega-Madeira já deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira a um voto de pesar pela morte da antiga professora e autarca do Porto Santo, Joana Justa Rosário Coelho", revelou hoje o partido em comunicado de imprensa.

Na mesma nota, Miguel Castro realça que Joana Coelho, falecida no domingo, era "uma pessoa muito conhecida e respeitada na comunidade do Porto Santo".

“É com profunda tristeza que nos despedimos da nossa estimada professora, exemplo de cidadania e profissionalismo. O seu altruísmo e espírito humanitário tocaram a vida de incontáveis alunos e colegas, pelo que o seu legado de dedicação e empatia permanecerá nos corações de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”, sublinha o presidente do Chega-Madeira.

Professora e autarca, Joana Coelho foi presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo até Outubro de 2013. Entrou na política logo após o 25 de Abril, quando foi nomeada para o lugar de vereadora pela comissão instaladora da câmara.

Posteriormente, foi eleita deputada na Assembleia Legislativa da Madeira, cargo que ocupou entre 1992 e 1996, e, mais tarde, entre 2001 e 2013, foi eleita presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo. Paralelamente, e durante quase trinta anos, foi presidente da Casa do Povo do Porto Santo.

Mais recentemente, a 10 de Junho de 2015, Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas, foi condecorada pelo Presidente da República com o grau de comendador da Ordem de Instrução Pública.

