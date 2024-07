Árbitro François Letexier é o mais jovem de sempre a dirigir uma final

O francês François Letexier, de 35 anos, foi hoje nomeado pela UEFA para dirigir a final do Euro2024 de futebol, entre Espanha e Inglaterra, e tornar-se-á no mais jovem árbitro a apitar o jogo decisivo da competição.

No Estádio Olímpico de Berlim, François Letexier, internacional desde de 2017, será auxiliado pelos compatriotas Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, terá o polaco Szymon Marciniak como quarto árbitro, e o também francês Jérôme Brisard como videoárbitro (VAR).

Na presente edição do Campeonato Europeu de futebol, que contou com a presença do árbitro português Artur Soares Dias, François Letexier dirigiu três encontros: o Dinamarca-Sérvia (0-0), o Croácia-Albânia (2-2), ambos da fase de grupos, e o Espanha-Geórgia (4-1), dos oitavos de final.

Letexier, que completou 35 anos em abril passado, será o mais jovem árbitro a apitar uma final do Campeonato da Europa, cuja 17.ª edição está a decorrer na Alemanha.

O francês sucede ao sueco Anders Frisk, que tinha 37 anos quando dirigiu a decisão do Euro2000, entre Itália e França, que terminou com um triunfo dos gauleses, na prova que decorreu na Bélgica e nos Países Baixos.

Espanha, campeã europeia em 1964, 2008 e 2012, e Inglaterra, finalista da última edição, jogam o encontro decisivo do Euro2024 no domingo, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), em Berlim.