Casamentos em que ambos os cônjuges são estrangeiros quase quadruplicou na Madeira

Em 2023 registaram-se 178 casamentos em que ambos os cônjuges eram estrangeiros, na Madeira. Esse número representa quase o quádruplo do registado em 2013, quando foram 45. Este é apenas um dos dados avançados, hoje, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, numa parceria com a Pordata, neste Dia Mundial da População.

Segundo a mesma fonte, o número de casamentos em que um dos cônjuges é português e o outro é estrangeiro passou de 55 para 141, entre 2013 e 2023. O número de casamentos em que ambos os cônjuges são portugueses sofreu um aumento mais ligeiro: em 2013 foram 693 e em 2023 foram 818.

A Fundação indica que os "casamentos em que ambos os cônjuges são portugueses são a maioria (80%), embora tenham menor representação que há 10 anos (86%)", isto no total do país. "Os casamentos em que ambos os cônjuges são estrangeiros quase triplicaram", ou seja, a Região acompanha a tendência nacional. A título de curiosidade, nos Açores, no ano passado, apenas se celebraram 14 casamentos entre estrangeiros.

Em suma, o relatório apresentado pela Pordata dá conta de mais população residente, mas mais velha e com cada vez maior número de casais sem filhos e famílias monoparentais e unipessoais. E, onde a imigração permite, ter um saldo populacional positivo, segundo cita o Diário de Notícias.