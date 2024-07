Novo chefe da diplomacia do Reino Unido na Alemanha em primeira visita ao estrangeiro

O novo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy, deslocou-se no sábado à Alemanha na sua primeira visita ao estrangeiro, um dia depois da vitória esmagadora dos trabalhistas nas eleições gerais.

Apelando para um "reiniciar" das relações, Lammy reuniu-se com a sua homóloga alemã, Annalena Baerbock, que sublinhou que o Reino Unido é "uma parte indispensável da Europa".

Berlim "está a trabalhar com o novo Governo britânico para ver como o Reino Unido poderia aproximar-se da União Europeia", escreveu a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã na rede social X.

Por sua vez, Lammy, que substituiu o conservador David Cameron como ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, também publicou fotografias do seu encontro com Baerbock.

Os ministros debateram a forma de reforçar o apoio da NATO à Ucrânia, a situação geopolítica no Médio Oriente e as alterações climáticas.

"Juntos, @ABaerbock e eu enfrentaremos ameaças comuns e apoiaremos a Ucrânia", escreveu Lammy.

O Partido Trabalhista ganhou as eleições legislativas de quinta-feira, voltando ao poder após 14 anos do Partido Conservador no governo.