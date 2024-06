Patrick Fernandes, o primeiro reforço dos 'verde-rubros' para a nova época diz-se feliz por representar o Marítimo e espera ajudar o clube a atingir os objectivos.

Marítimo oficializa contratação de Patrick Fernandes O ponta-de-lança internacional pela selecção de Cabo Verde, chega ao Marítimo, após fim de contrato com o Torreense

"É sempre bom estar aqui e representar este grande clube. Vou ajudar em tudo o que for preciso", referiu o o avançado cabo-verdiano, de 30 anos, em declarações divulgadas na página CS Marítimo,

"Sou um jogador de grupo, com espírito de equipa e que dá tudo pelo clube", sublinhou Patrick Fernandes, apelando ainda ao apoio de todos os maritimistas.

"Espero o apoio dos nossos adeptos e que eles continuem a estar sempre presentes a nos apoiar", rematou.

O atleta que actua no sector ofensivo chega ao Marítimo proveniente do Torreense, emblema que representou nas últimas duas temporadas, tendo apontado na última seis golos e cinco assistências.

O ponta-de-lança, que já se encontra a competir em Portugal desde 2017, conta com duas promoções à I Liga no currículo, nomeadamente, com o Farense na temporada 2019/20 e Desportivo de Chaves, na 2021/22.