Aliança Democrática foi a candidatura mais votada nos Açores, com 38,38% dos votos

A Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM) foi o partido mais votado nos Açores nas eleições europeias de hoje, com 38,38% dos votos, segundo os dados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

O PS, com 32,32%, é o segundo mais votado, e o Chega, com 8,06%, está em terceiro.

É o seguinte o quadro completo dos resultados às 22:09 horas, com a comparação com os dados correspondentes de 2019, de acordo com as votações divulgadas pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.