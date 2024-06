Tempo de “humildade democrática”

“Iniciamos hoje a Legislatura mais desafiante e mais exigente da História da Democracia e da Autonomia na Madeira”, começou por afirmar José Manuel Rodrigues no discurso da sessão de tomada de posse do XV Governo Regional. O presidente da Assembleia Legislativa, eleito de manhã, lembra que “pela primeira vez em quase cinco décadas, toma posse um Governo Regional minoritário, cuja governação depende do diálogo e da negociação que forem mantidas entre si e as outras forças políticas, representadas no Parlamento”.

Um “tempo novo” que exige um elevado sentido de responsabilidade. “Começa hoje um novo ciclo político na Madeira que a todos convoca para novas posturas, novos comportamentos e, sobretudo, nos obriga a uma grande humildade democrática”, afirmou.

Os madeirenses, diz, desejam “ardentemente e têm direito a um Governo na plenitude de funções, que consiga, em negociação com todos os partidos, a aprovação de um Orçamento que retire a administração pública da paralisia em que esta ficou mergulhada, que permita relançar o investimento e as obras públicas, que maximize o aproveitamento dos fundos europeus, que reduza os impostos e que crie as condições de confiança para a retoma do investimento privado”.

O novo quadro político, saído das eleições, reforça aa Assembleia “como centro do debate político e espaço de negociação entre quem é Governo e as restantes forças partidárias”. Do Governo, sublinha, espera-se “humildade, diálogo e capacidade negocial; às oposições exige-se, precisamente, a mesma forma de estar”.

Todos têm legitimidade democrática, derivada do voto popular, e este Governo tem a autoridade que lhe advém da posse que hoje lhe é conferida e da interpretação constitucional que o senhor Representante da República fez dos resultados das eleições.

Os que pensam de forma diferente, sublinha, "devem ser respeitados, mas devem respeitar quem agora exerce funções, respaldado no cumprimento dos preceitos constitucionais e estatutários".

José Manuel Rodrigues não esqueceu que o governo que agora tomou posse resultou da dissolução do parlamento e da convocação de eleições antecipadas.

“Este não é o momento para avaliar a bondade da decisão do Senhor Presidente da República de chamar, de novo, o nosso povo a votos, mas a verdade é que o resultado não foi clarificador, antes pelo contrário, veio introduzir mais perturbação no funcionamento do nosso sistema político”, afirmou, num recado a Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois de toda a tensão política e das eleições, José Manuel Rodrigues considera que a primeira tarefa, “na qual o Governo tem um papel decisivo, é normalizar a vida pública, retomar o normal funcionamento das instituições e contribuir para a pacificação entre todos os agentes políticos da nossa comunidade”.

"Muitos não acreditam que este Governo tenha uma grande duração e até já fazem apostas sobre o que vem a seguir. Outros lembram que há Governos de um só partido, com maioria absoluta, que não conseguem levar o mandato até ao fim e que há Governos minoritários que cumprem a legislatura", terminou.