Chega Madeira lamenta projecção aquém do esperado

O líder do Chega na Madeira, Miguel Castro, reagiu, esta tarde, à sondagem da RTP/Católica para estas Eleições Europeias, que coloca o partido a eleger entre 2 a 3 deputados. Um número que deixa de imediato de fora o candidato madeirense, Américo Dias, sexto na lista.

"A projecção não está dentro do que esperava (...)", mas a verdade é que as primeiras análises são sempre "subjetivas", disse, não esquecendo que o candidato do Chega Madeira ia à frente do candidato do Chega Açores.

"Não tenho dúvidas que os deputados eleitos pelo Chega vão saber defender os interesses dos madeirenses e dos porto-santenses", considerou ainda numa primeira reacção aos resultados eleitorais.

Miguel Castro que apontou também algum cansaço ao eleitorado, por força das sucessivas eleições, e lamentou a possibilidade de a Madeira não vir a ter um deputado eleito pela Madeira.

Na sede encontram-se já alguns elementos do partido, mas Américo Dias, o candidato pela Madeira do Chega, está na RTP, onde juntamente com outros comentadores avalia os resultados desta noite de 'Europeias'.