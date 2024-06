"O voto acertado é na CDU"

A candidatura da CDU ao Parlamento Europeu realizou hoje uma acção de encerramento de campanha no Largo das Courelas, para esclarecer a população sobre o que está em causa nas eleições para o Parlamento Europeu. No início da iniciativa o candidato da CDU ao Parlamento Europeu, Duarte Martins proferiu a seguinte declaração:

“O que está em causa nas eleições para o Parlamento Europeu é escolher entre partidos que estão empenhados em se apresentar como os que melhor defendem a União Europeia, e ser a caixa de ressonância dos interesses das grandes potências europeias em Portugal e na Região ou votar na CDU que é a garantia da eleição de deputados comprometidos, como nenhuns outros, com a defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo, do país e da região e garantir que existe no Parlamento Europeu quem defenda as ultraperiferias, e que defende a Europa de cooperação entre trabalhadores e os povos, e não o projecto de integração capitalista da União Europeia, que está longe de responder às necessidades dos trabalhadores e dos povos europeus."