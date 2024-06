AD reage aos resultados em frente à sede do PSD

O Hotel Orquídea, na Rua dos Netos, mesmo em frente à sede regional do PSD, foi o local escolhido pela Aliança Democrática - coligação PSD/CDS/PPM - para reagir aos resultados das eleições para o Parlamento Europeu.

Neste momento apenas os jornalistas estão no local. As primeiras reacções só deverão acontecer depois de conhecidas as projecções de resultados das várias televisões.

Os resultados oficiais só poderão ser divulgados a partir das 22h00 quando encerrarem as assembleias de voto em Itália.

Rubina Leal está no 9.º lugar da lista da AD.