Iniciativa Liberal preparado para fazer a festa

É com expectativa que Nuno Morna espera pelas 22 horas para poder fazer a festa, caso as projecções da Universidade Católica se confirmem para o lado da eleição dos três deputados, assim garantindo a eleição do candidato apresentado pela Madeira, António Costa Amaral. Esta primeira antevisão dá a eleição de dois a três eurodeputados pelo partido e maior percentagem de votos em relação ao Chega.

“É extremamente lisonjeador. Estamos tecnicamente empatados com o Chega, com a fortíssima possibilidade de elegermos três deputados”. Isto vai no entender do líder da IL Madeira, ao encontro do que sempre disseram, que era o madeirense que estava em melhor posição para chegar ao parlamento europeu.

“António Costa Amaral neste momento está com um pé no parlamento europeu, vamos ter de esperar mais algumas horas de forma a aferir os resultados. Mas é uma enorme vitória da Iniciativa Liberal e do núcleo da Madeira”.

Em relação à abstenção, o coordenador do núcleo da Madeira da Iniciativa Liberal lamenta o desinteresse por estas eleições, tendo em conta que Portugal é um “país altamente dependente” e a Madeira “altissimamente dependente” dos fundos da União Europeia. “Os madeirenses continuam alheados desta importantíssima eleição”.

Nuno Morna foi em terceiro em 2019 nas primeiras eleições a que concorreu o partido. Desta vez, com novamente o direito ao terceiro lugar para a Madeira, a IL Madeira indicou o nome de António Costa Amaral, que reside em Lisboa.

A Iniciativa Liberal não ia reunir para acompanhar os resultados da noite, mas à ultima hora acabou por mobilizar um núcleo mais restrito de militantes, estando Nuno Morna reunido com um pequeno grupo amigos no seu apartamento em Santo António.