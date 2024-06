“Competente e preparado para governar”. Sucintamente esta é a frase que o líder parlamentar do PSD-M resume para definir aquilo que considera vai ser o novo governo, apresentado há minutos por Miguel Albuquerque.

Jaime Filipe Ramos diz que a “prioridade” dos social-democratas “é recuperar o tempo perdido” para que assim seja possível “governar em circunstâncias legítimas” mas "respondendo aos anseios e ansiedades da população", reagiu minutos, depois do anúncio público do chefe do Executivo madeirense.

O parlamentar terá mais exigente o seu papel e concorda que este será "um governo de diálogo", não só por ocasião da análise e discussão do Programa de Governo e do Orçamento, que dentro de dias será discutido na Assembleia Legislativa, mas também nos demais diplomas, menos relevantes, corroborando a promessa de cooperação que Albuquerque fez na noite eleitoral, lembrou.

Da parte do PSD-M a porta estará sempre aberta a quem pretenda entrar no diálogo. A bola está no lado dos partidos da oposição.