Cotrim de Figueiredo disponível para vice-presidência dos liberais europeus

O candidato da Iniciativa Liberal às eleições europeias de domingo disse hoje estar disponível para assumir a vice-presidência da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (ALDE).

"Foi público que há contactos para que eu assuma a vice-presidência do Partido Liberal Europeu e, depois de alguma resistência inicial, acho que estou disponível", adiantou João Cotrim de Figueiredo aos jornalistas, no final de uma arruada em Lisboa, onde esteve acompanhado do presidente do partido, Rui Rocha.

O cabeça de lista da IL justificou estar disponível afirmando que é preciso também, depois de mudar a situação política em Portugal, mudar o panorama europeu que tem de dar condições para que Portugal cresça a seguir.

"Portanto, vamos reformar o Partido Liberal Europeu e vamos reformar as políticas e as prioridades da política europeia para poder formar Portugal", vincou.

No último dia de campanha eleitoral, Cotrim de Figueiredo considerou que os cargos não se exercem por gosto.

E acrescentou: "Nós nunca procuramos cargos. É por aquilo que se pode fazer com eles".