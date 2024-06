Chega-Madeira diz que tem candidato em "posição favorável" para ser eleito na Europa

O Chega-Madeira "acredita que a voz da Região tem de ser ouvida em Bruxelas", pelo que o seu "candidato Américo Dias, em sexto lugar na lista para o Parlamento Europeu, ocupa uma posição privilegiada, que demonstra a prioridade dada pelo partido à região e aos eleitores madeirenses", lê-se numa nota divulgada esta manhã.

"Este lugar de destaque reflete a seriedade do partido em querer defender os interesses específicos da Madeira e do Porto Santo, ao contrário de outros partidos, cujos candidatos ocupam posições menos elegíveis, oitavo e nono lugar, respetivamente", acrescenta.

Citando o seu líder regional, Miguel Castro, o Chega-Madeira entende que "a nossa posição na lista mostra o compromisso sério do Chega com a Madeira, ao contrário dos outros partidos que claramente não priorizam a nossa região".

Em véspera do último dia de campanha para as eleições europeias do próximo dia 9 de Junho, recorda que esta "tem incidido em temas cruciais para a população, como a autonomia, o desenvolvimento económico e a gestão eficiente e transparente dos recursos do erário público. O partido acredita que uma representação forte no Parlamento Europeu é crucial para assegurar as necessidades e aspirações do povo da região, em especial os desafios resultantes de dupla insularidade, tais como a mobilidade, a habitação, a valorização do sector primário e coesão social", assinala.

"Sentimos que a nossa visão tem amplo apoio neste povo que tem sido tão ignorado pelos políticos nacionais. Estamos aqui para lutar pelos interesses da Madeira e garantir que a nossa voz é respeitada e ouvida na Europa", sublinha Miguel Castro, novamente citado.

Assim, "eleger um eurodeputado da Madeira seria um marco histórico para o Chega. Tal acontecimento reforçaria a posição do partido, tanto a nível nacional quanto a nível europeu, demonstrando que o partido é capaz de oferecer uma representação eficaz e comprometida. À medida que as eleições se aproximam, a determinação do partido e o crescente apoio da população indicam que o Chega está no caminho certo para alcançar este objetivo importante", concluindo Miguel Castro que "estamos a poucos passos de fazer história e dar à Madeira a representação que merece".