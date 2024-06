Ligeira vantagem para o PS na projecção da TVI/CNN

A projecção realizada pela TVI/CNN e divulgada às 20h00 aponta para um cenário de empate técnico entre PS e Aliança Democrática (AD), mas com ligeira vantagem para os socialistas.

De acordo com este estudo, as votações entre as principais candidaturas vão oscilar entre os seguintes intervalos: PS 27,7-33,7%; AD 26,0-32,0%; Chega 6,6-12,6%; Iniciativa Liberal 8,3-12,3%; BE 3,0-7,0%; Livre 2,5-6,5%; CDU 2,0-6,0%; e PAN 0,7-2,7%.

Traduzindo estes indicadores em mandatos, as candidaturas podem eleger: PS entre 6 e 8 eurodeputados; AD entre 6 e 8 eurodeputados; Chega entre 1 a 3 eurodeputados; Iniciativa Liberal entre 1 a 3 eurodeputados; BE entre 0 e 1 eurodeputado; Livre entre 0 e 1 eurodeputado; CDU entre 0 e 1 eurodeputado; e o PAN não elege nenhum.