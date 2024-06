Candidato do Chega às ‘Europeias’ insiste na fiscalização aos fundos europeus

Américo Dias é o candidato do Chega Madeira que integra a lista do partido às Eleições Europeias. Vai em sexto lugar e tem manifestado grande vontade de vir a ser eleito, sobretudo por entender que a ausência de eurodeputados da Madeira no Parlamento Europeu pode constituir um retrocesso em muitas das medidas que são essenciais ao desenvolvimento das ultraperiferias.

O advogado, militante activo no partido, insiste que os sectores agrícola e das pescas merecem um olhar especial por parte dos governantes, mais ainda na Madeira, onde têm sido muito descurados e os seus trabalhadores são esquecidos.

Nas várias acções de campanha, onde se faz acompanhar de outros militantes do Chega, tem vindo a apontar alguma ineficácia por parte dos anteriores eurodeputados madeirenses, porque, no seu entender, não foram tidas em conta as reivindicações regionais, sendo disso exemplo a quota das pescas.

Ainda que a sua eleição possa ser difícil, vai no sexto lugar, vê nesta colocação uma prova da confiança da direcção nacional do Chega nos quadros da Madeira.

Américo Dias tem insistido também numa maioria fiscalização aos fundos europeus, por entender que a aplicação dos mesmos fica aquém do desejado ou que muitos caem nas mãos erradas.

A questão da migração, uma das bandeiras do Chega a nível nacional, também não deixou de estar em foco na Madeira, onde o candidato quer que os governantes estejam de olho nas novas entradas e que criem condições para que estas pessoas, as que aqui estão de forma legal, possam vir a desempenhar as suas actividades.

Ainda que a campanha se tenha apagado um pouco por via do pós-eleições regionais e tomada de posse, o líder regional do Chega, Miguel Castro, faz fé na eleição do madeirense. O mais bem colocado, assumiu.

Hoje, véspera de dia de reflexão, são jogadas as últimas cartas num jantar de encerramento que terá lugar no município de Câmara de Lobos.