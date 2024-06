Líder do PAN apela ao voto em dia "importante para o futuro de Portugal"

A porta-voz do PAN apelou aos portugueses para participarem nas eleições europeias para que a abstenção não marque o ato eleitoral, dizendo que "o futuro da Europa é extremamente importante para o futuro de Portugal".

"Precisamos de garantir que as pessoas diretamente decidam sobre aquilo que lhes diz respeito. Sobre o aumento do custo de vida, à saúde, mas também às políticas ambientais (...). Estamos a falar de uma realidade que afeta o nosso dia-a-dia, por isso apelo a todos os portugueses que saiam hoje para votar. Hoje é um dia muito importante para a nossa democracia", salientou Inês de Sousa Real.

A líder do PAN a falava aos jornalistas depois de ter exercido o seu direito de voto, cerca das 12:30, na Escola Básica 2,3 de Telheiras, em Lisboa.

"Há aqui um ato muito importante a tomarmos nos próximos cinco anos que vão ditar o futuro da Europa, mas também o futuro de Portugal e acima de tudo das causas que as pessoas querem ver representadas no Parlamento Europeu. Não deixem que os outros decidam por eles, é fundamental garantirmos e robustecermos a democracia", sublinhou.

Sousa Real recordou que a Europa e o mundo estão a "enfrentar desafios muito importantes, seja com a guerra, seja com a inflação, com o aumento do custo de vida", afirmando que não se pode "perder a batalha democrática".

A afluência às urnas nas eleições de hoje para o Parlamento Europeu foi de 14,48% até às 12:00, mais elevada do que a registada em 2019, indicam os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Nas eleições europeias de 26 de maio de 2019, quatro horas depois da abertura das mesas de voto, a afluência dos eleitores era de 11,56%.

Nas anteriores eleições europeias, Portugal registou a pior taxa de abstenção (68,6%) desde que pertence à União Europeia, em contraciclo com a participação na Europa - cerca de 50%.

Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são hoje chamados às urnas para escolher 21 dos 720 eurodeputados do Parlamento Europeu.

A estas eleições, para as quais se inscreveram para votar antecipadamente no passado domingo mais de 252.000 eleitores, concorrem em Portugal 17 partidos e coligações.