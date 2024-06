Quando a Democracia está assente na iliteracia

Tivemos eleições para a assembleia legislativa da R. A. Madeira no passado dia 26 de maio, e desse modo, a componente mais importante do sistema Democrático realizou-se. No entanto, como é sobejamente sabido, a Democracia não é um sistema político acabado e/ou perfeito, sendo aliás muito conhecida a frase do antigo primeiro ministro britânico Winston Churchill, em que afirmou que “a Democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros”. É assim fácil perceber que muitos perigos espreitam o exercício da política, sendo a base mais fiável para a diminuição dos mesmos, ser exercida em ambiente de cidadania esclarecida.

Os desafios e perigos que uma Democracia enfrenta quando é sustentada por uma população desinformada, ilusoriamente informada ou incapaz de peneirar a informação, podem comprometer a sua eficácia, a sustentabilidade e a visão plural da sociedade. Para reflexão, seguidamente enumero alguns riscos ou ameaças, que decorrem de uma Democracia onde os cidadãos são ainda acompanhados de muita neblina na interpretação da vida quotidiana:

A Manipulação Política e o Populismo

Cidadãos portadores de iliteracia, podem ser mais suscetíveis à manipulação por parte de políticos populistas, que podem aproveitar-se da falta de informação e compreensão, para disseminar propaganda e falsas promessas;

Adestramento Comportamental

A ausência de espírito crítico por parte dos cidadãos, pode levar ao seu adestramento comportamental, pois indivíduos, embora escolarizados, mas com baixa capacidade interpretativa, podem ser mais facilmente manipulados e controlados por governantes ou líderes que desejam impor suas próprias ideias e agendas. A alfabetização não é suficiente, é necessário dar-lhes conteúdos que estimulem o esfiapar da informação que lhes chega. A ausência de conteúdos que despertem a análise, pode tornar as pessoas mais vulneráveis à manipulação, resultando em um comportamento conformista e passivo. Assim, a instalação e promoção da iliteracia, pode ser uma forma de controlar e limitar a liberdade de pensamento e autonomia dos indivíduos;

Baixa Participação Cívica

A falta de esclarecimento, pode resultar em uma menor participação cívica e política, pois os cidadãos podem sentir-se desencorajados ou incapazes de participar ativamente nos processos democráticos, como votar ou participar em manifestações e/ou debates públicos;

Decisões Pouco Esclarecidas

A explicitação clara e acessível, é crucial para o entendimento das questões políticas, económicas e sociais. Sem capacidade para a sua inteleção, os cidadãos terão dificuldade em compreender as implicações das suas escolhas eleitorais, levando-os a decisões mal informadas que podem, primeiro, prejudicá-los a eles, e depois ao país/região;

Desigualdade Social e Económica

A alfabetização é uma ferramenta poderosa para a dinâmica social e económica. Cidadãos analfabetos têm menos oportunidades de emprego e acesso limitado a informações que poderiam ajudá-los a melhorar a sua condição de vida, que lhes perpetua ciclos de pobreza e desigualdade. No entanto, só a alfabetização e as boas estatísticas a esse nível são insuficientes. É necessário que o cidadão entenda, desmonte, a mensagem política que que lhe chega, em todas as suas dimensões;

Fragilidade Institucional

Instituições democráticas fortes, resultam de uma população informada, comprometida e que se envolve. A falta de compreensão necessária por parte da população, pode enfraquecer as instituições, já que é aceite com naturalidade a sua fragilização/debilidade;

Corrupção

Altos níveis de iliteracia, podem facilitar a corrupção, pois cidadãos menos informados podem ter mais dificuldade em fiscalizar e responsabilizar líderes políticos e todos aqueles que gravitam na esfera da atividade pública;

Desinformação e Falsas Notícias

Cidadãos escolarizados, mas pouco esclarecidos, são mais vulneráveis à desinformação e às falsas notícias, pois podem ter dificuldade em verificar a veracidade das informações e distinguir entre fontes confiáveis e não confiáveis;

Direitos Humanos e Liberdades Civis

A compreensão e a defesa, em uma população com dificuldades de compreensão, dos direitos humanos e das liberdades individuais e coletivas, são mais difíceis de interiorização, o que pode levar a abusos e violações desses direitos sem a devida resistência ou tomada consciente de posição.

Ora, para a mitigação destes potenciais perigos e ameaças que a Democracia carrega consigo, é necessário fortalecer as instituições democráticas, para que possam educar e apoiar todos os cidadãos, de forma proporcionar-lhe uma participação esclarecida na vida democrática do seu país e/ou região. Para tal, muito pode auxiliar a aposta nas ciências sociais e humanas, as quais contribuem para que o ser humano possa compreender de forma critica a sua própria existência, nos mais variados domínios, conduzindo-o à memória histórica, à pergunta e à reflexão, dimensões sem as quais não há verdadeira evolução.