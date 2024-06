Europeias e Portugal-Croácia marcam primeiras páginas dos jornais nacionais

Público:

- "Votar pela Europa"

- "Especial 500 anos. Camões, o herói nacional que sobrevive a tudo"

- "Modernização. Novo cartão de cidadão chega este mês a 45 mil portugueses"

- "Faixa de Gaza. Israel liberta quatro reféns no maior resgate em oito meses"

- "Futebol. Seleção perde com a Croácia no penúltimo teste antes do Euro"

- "Telecomunicações. Portugal segue outros países e desliga este ano redes 3G"

- "Família. Movimento desiste de criar estatuto legal de dona de casa"

Jornal de Notícias:

- "Imigrantes pagavam até 200 euros por beliche em cave de bazar do Porto"

- "Cuidar de quem perdeu a liberdade"

- "Portugal 1-2 Croácia. Descer à terra"

- "Europeias. Quatro peças portuguesas na máquina do Parlamento"

- "Matosinhos. ULS celebra 25 anos com novo acesso ao hospital"

- "Vaticano. A Constituição que abriu portas às mulheres"

- "Acidentes. IC2 acumula 120 mortos ao longo de nove anos"

- "Festival. Lana reinou no Primavera que bateu recordes"

- "Ciclismo. Francisco Pereira vence etapa suspensa pela chuva"

- "Atletismo. Liliana Cá conquista bronze nos europeus"

Diário de Notícias:

- "Manuel Alegre: 'As reparações históricas são uma coisa absurda, não têm sentido, porque a história não se rebobina, não anda para trás'"

- "P&R. Eleições. O essencial da corrida às urnas ao Parlamento Europeu. Até há mais uma modalidade de voto"

- "Votação. As segundas maiores eleições do mundo são as Europeias"

- "Prova de Vida. Francisco Fanhais: por isso eu canto"

- "Portugal-Croácia 1-2. Seleção falha no penúltimo teste antes do Euro e há muito para retificar"

- "Fernando Aramburu, escritor espanhol: 'Nasci numa ditadura, por isso agarro-me à democracia como um náufrago a um objeto flutuante'"

- "Alice Rohrwacher, realizadora italiana: 'Foram os estrangeiros que começaram um processo de mudar o olhar sobre as coisas, em tudo na vida'"

Correio da Manhã:

- "Pinto da Costa assume dívida de Vítor Baía"

- "Acidente. Comitiva da ministra pediu socorro para lugar errado"

- "Europeias 2024"

- "Viciado em jogo. Funcionário do IPO de Coimbra assalta doentes com cancro"

- "Portugal 1 - 2 Croácia. Amigavelmente derrotados"

- "Varandas escolheu Ruben Amorim num elevador"

- "Garcia de Orta. Mãe faz parto de filha morta e processa hospital"

O Jogo:

- "Descida à terra. Portugal-Croácia 1-2"

- "Roberto Martínez destaca aspetos positivos: 'Desempenho fantástico de Diogo Costa'"

- "Atletismo. Disco de bronze. Liliana Cá garante medalha no Campeonato da Europa de Roma"

- "Irina Rodrigues também perto do pódio, ao assegurar o 4.º lugar"

- "FC Porto. Rescindir com a Ithaka prevê uma indemnização"

- "Sporting. 'É possível vencer sem jogo sujo'. Frederico Varandas fala do mérito das conquistas dos leões"

- "Benfica. Otamendi só regressa com a Liga em marcha"

A Bola:

- "Faz as malas, Pavlidis"

- "Portugal 1-2 Croácia. Soam os alarmes. Seleção volta a comprometer na defesa"

- "Sporting. Varandas recorda passos da contratação de Amorim"

- "FC Porto. Nuno Piloto 'é alma gémea' de Vítor Bruno"

- "Atletismo. Liliana Cá de bronze no Europeu"

- "Futsal. Sporting arranca final a vencer"

Record:

- "Portugal 1-2 Croácia. Abram os olhos. Derrota alarmante em vésperas do europeu"

- "Portuguesas brilham no lançamento do disco. Liliana Cá ganha o bronze"

- "Sporting. Hjulmand agradece presença no euro: 'O Sporting é enorme'"

- "Futsal. Sporting 8-4 SP BragaLeões adiantam-se na final"

- "Benfica. Dizem os números: Pavlidis melhor do que Arthur"

- "Rival Mourinho confirma: Rafa a um passo do Galatasaray"

- "FC Porto. Francisco acima da cláusula. Pode render mais do que os 30 MEuro"

- "Lateral esquerdo do Betis. Juan Miranda desejado"