Martínez faz sete alterações para o duelo com Croácia

O selecionador Roberto Martínez operou uma 'revolução' no 'onze' de Portugal e fez sete alterações na equipa lusa que vai hoje defrontar a Croácia, num particular de preparação para a fase final do Euro2024 de futebol.

No Estádio Nacional, no Jamor, Rúben Dias, Nuno Mendes, João Palhinha e Vitinha são os únicos jogadores que 'sobreviveram' às escolhas de Martínez e que também entraram de início na terça-feira frente à Finlândia (4-2), em Alvalade.

O guarda-redes Diogo Costa regressa à baliza, por troca com José Sá, com Diogo Dalot e Gonçalo Inácio a renderem na defesa João Cancelo e António Silva, respetivamente.

No meio-campo, Palhinha e Vitinha vão ter a companhia de Bruno Fernandes e Bernardo Silva, em detrimento de João Neves e Francisco Conceição, enquanto João Félix e Gonçalo Ramos rendem na frente Diogo Jota e Rafael Leão.

Diogo Costa, Bernardo Silva e João Félix vão mesmo fazer os primeiros minutos no estágio, depois de não terem sido utilizados perante a Finlândia.

Francisco Conceição, que treinou limitado nos últimos dois dias, está no banco de suplentes, assim como Pepe, Rúben Neves e Cristiano Ronaldo, embora Roberto Martínez tenha avançado que não vão a jogo com a Croácia.

Do lado dos croatas, destaque para a titularidade do capitão Luka Modric.

O 11 de Portugal:

22. Diogo Costa; 5. Diogo Dalot; 4. Ruben Dias; 14. Gonçalo Inácio; 19. Nuno Mendes; 6. Palhinha; 8. Bruno Fernandes; 23. Vitinha; 10. Bernardo Silva (capitão); 11. João Félix; 9. Gonçalo Ramos.

Suplentes:

1. Rui Patrício; 12. José Sá; 3. Pepe; 24. António Silva; 20. João Cancelo; 26. Francisco Conceição; 21. Diogo Jota; 25. Pedro Neto; 15. João Neves; 18. Rúben Neves; 16. Matheus Nunes; 13. Danilo Pereira; 17. Rafael Leão; 7. Cristiano Ronaldo; 2. Nélson Semedo.

O 11 da Croácia:

1. Livakovic; 2. Stanisic; 6. Sutalo; 3. Pongracic; 4. Gvardiol; 11. Brozovic; 8. Kovacic; 10. Modric (capitão); 7. Majer; 9. Kramaric; 16. Budimir.

Suplentes: 12. Labrovic; 23. Ivusi; 5. Erlic; 18. Ivanusec; 23. Ivusic; 22. Juranovic; 15. Màrio Pasalic; 24. Marco Pasalic; 14. Ivan Perisic; 17. Petkovic; 20. Pjaca; 19. Sosa; 25. Sucic; 21. Vida; 13. Vlasic.

Este será o primeiro jogo da seleção nacional no Jamor desde 2014.

O Portugal-Croácia está agendado para as 17:45 e terá arbitragem do alemão Harm Osmers.

Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a República da Irlanda, em 11 de junho, em Aveiro.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.