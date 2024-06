Ponta do Sol procede a limpeza de escarpa no Lombo de S. João

A Câmara Municipal da Ponta do Sol, através da colaboração do Núcleo de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (NBREC) da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro da GNR, encontra-se a proceder à remoção de blocos da escarpa sobranceira à Estrada do Livramento/Levado do Poiso, que liga a freguesia da Ponta do Sol à dos Canhas, mais precisamente na zona do Lombo de S. João.

Este operação especializada - que teve início ontem, dia 7 de Junho, e tem conclusão prevista para dia 18 - visa "incrementar a segurança rodoviária e pedonal de quem por essa estrada transita", realça o executivo em comunicado de imprensa.

Refira-se que os militares da NBREC deslocaram-se à Região especialmente para esta operação. A missão tem como objectivo a remoção de pedras que apresentem maior risco de queda para a estrada, através de uma equipa altamente especializada e com larga experiência nacional e regional em situações similares.

“O Município da Ponta do Sol promove uma política de protecção civil de carácter essencialmente preventiva. Pelo que analisamos diariamente o nosso território e tentamos agir nas suas fragilidades de forma proativa, prevenindo que situações de emergência possam ocorrer”, destaca a presidente da Câmara, Célia Pessegueiro, citada na mesma nota.

“Esta é uma zona que tem queda frequente de pedra, e que já tinha sido intervencionada noutras ocasiões. Precisava novamente de uma limpeza mais profunda para desprender blocos em risco de queda, pelo que decidimos promover preventivamente esta ação de limpeza da escarpa, recorrendo à GNR, através do protocolo que assinado este ano, entre o município e esta entidade”, revela a autarca.

O troço da estrada onde decorrem os trabalhos ficará encerrado diariamente entre as 8 e as 17 horas. Nos dias 9 e 10 de Junho não serão realizados trabalhos e a estrada estará aberta ao trânsito.