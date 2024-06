Celtics dominam Mavericks no arranque da final da NBA

Os Boston Celtics adiantaram-se na quinta-feira na final da liga norte-americana de basquetebol, ao vencer em casa os Dallas Mavericks, por 107-89, no primeiro encontro da eliminatória decisiva.

Sem qualquer jogo desde a primeira ronda dos play-offs, devido a lesão, o letão Kristaps Porzingis regressou em grande e, saindo do banco, conseguiu 20 pontos, seis ressaltos e três desarmes de lançamento.

"Esta noite foi a afirmação para mim que estou bastante bem. Não estou perfeito, mas posso jogar assim e ajudar a equipa", disse o poste, que assegurou que tinha a adrenalina "aos saltos nas veias".

Com o português Neemias Queta a não sair do banco, os Celtics tiveram seis jogadores a atingir a dezena de pontos, com Jaylen Brown a ser o melhor marcador, com 22, sendo que Jayson Tatum conseguiu 19 pontos, 11 ressaltos e cinco assistências.

Nos Mavericks, o esloveno Luka Doncic esteve algo 'abandonado' e os seus 30 pontos e 10 ressaltos foram insuficientes para colocar a equipa de Dallas na luta pelo triunfo, com Kyrie Irving, a outra grande figura da equipa e ex-jogador dos Celtics, a marcar apenas 12 pontos.

"Quer percas ou ganhes, é o primeiro a chegar a quatro [vitórias que vence a final]. Temos de nos focar no próximo jogo", referiu Doncic.

Em busca do 18.º título e o primeiro desde 2008, os Celtics voltam a receber no domingo os Mavericks, que estão pela terceira vez na final da NBA, que ganharam uma única vez, em 2011, então liderados pelo alemão Dirk Nowitzki.