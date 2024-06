PS defende mecanismos de apoio à fixação de actividades na área das tecnologias

O candidato do PS-Madeira às eleições europeias defendeu, hoje, a importância de existirem mecanismos de apoio à fixação de actividades na área das tecnologias em zonas de baixa densidade populacional, para criar mais e melhores empregos nestas localidades e promover a coesão territorial.

Na manhã deste derradeiro dia de campanha para as eleições do próximo domingo, Sérgio Gonçalves visitou as instalações da ACIN na freguesia do Faial, destacando o facto de, com esta decisão de sediar parte da sua actividade nesta zona da costa norte, a empresa ter criado mais oportunidades de emprego qualificado e melhor remunerado onde o mesmo não existia.

O candidato socialista fez notar que, para isto, foram importantes os benefícios fiscais para as empresas que se fixam nos territórios de baixa densidade – aprovados na Assembleia da República por proposta do PS – possibilitando que nos municípios da costa norte da Madeira e no Porto Santo haja uma taxa reduzida de IRC de 8,75%, mas sublinhou também a necessidade de, em termos europeus, continuar a defender mecanismos de apoio para para a fixação destas actividades nestas localidades, promovendo um ordenamento do território regional mais equilibrado e indo ao encontro daquele que é um dos grandes objetivos da União Europeia, que é a coesão territorial.

Nesta ordem de ideias, Sérgio Gonçalves defendeu também que, no próximo quadro comunitário de apoio, seja assegurado “o necessário investimento na infra-estrutura digital de alta capacidade, garantindo uma plena conectividade também a estes territórios, em zonas de baixa densidade, alargando as oportunidades de investimento e as oportunidades de desenvolver atividades relacionadas com os mais diversos setores”. Desta forma, reforçou, é possível “criar oportunidades de emprego bem remunerado, que permitam fixar populações nestes territórios, onde se têm verificado ao longo dos últimos anos quebras bastante significativas em termos de população”.