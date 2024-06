O candidato do PS-Madeira às eleições europeias, Sérgio Gonçalves, considerou, hoje, fundamental a manutenção dos apoios comunitários para a preservação dos ecossistemas e das caraterísticas únicas dos territórios.

Neste dia de campanha dedicado à ilha do Porto Santo, Sérgio Gonçalves visitou o ‘Life Dunas’, projecto no valor de cerca de três milhões de euros, que contou com apoios comunitários e que tem como objectivos a recuperação do cordão dunar e a preservação das espécies ali existentes. O candidato destacou a importância desta barreira natural não só pela biodiversidade que contém, como também para a protecção do território, que tem sido fustigado com o efeito das alterações climáticas.

De acordo com Sérgio Gonçalves, é crucial manter estes apoios comunitários e esta visão integrada do território, com uma atenção particular para estas regiões insulares, que estão mais expostas às alterações climáticas e a fenómenos climatéricos adversos. “É fundamental recuperar estas barreiras naturais, para assim preservarmos a natureza, a biodiversidade e as caraterísticas únicas destas regiões”, reforçou.