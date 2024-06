Crianças e jovens com “hábitos alimentares mais desequilibrados na Madeira e Açores”

Ao DIÁRIO-Alimentação, presente no Youtube, a nutricionista Sara Freitas afirmou que em Portugal “as crianças e jovens compõem o grupo populacional com hábitos alimentares mais desequilibrados”, consequência de um baixo consumo de frutas e hortícolas, não atingindo os 400 gramas diários, recomendados pela Organização Mundial de Saúde.

De acordo com a especialista em nutrição, na Madeira e nos Açores o consumo destes alimentos ainda é menor que no resto do país, prevalecendo nas suas dietas um elevado consumo de açúcar e sal, dados que classifica de muito preocupantes, “porque estamos a ver cada vez mais um afastamento do padrão alimentar saudável, da nossa dita dieta mediterrânica”.



Por dia o consumo máximo de açúcar simples recomendado pela OMS situa-se nos 25 gramas, valor que segundo a nutricionista é facilmente ultrapassado com alimentos habituais, como cereais, bolachas, iogurtes líquidos de aromas e sumos, sem mencionar os doces.

Sara Freitas explicou ainda que o que mais surge nas suas consultas são jovens que não gostam de cozinhar ou simplesmente não sabem, nem têm interesse em aprender.

De acordo com a profissional, incentivar o gosto pela cozinha deve ser encarado como uma responsabilidade pelos adultos, porque chega a ponto na vida de qualquer pessoa em que é necessário ser autónomo nesse campo para poder manter uma alimentação saudável.





“Muitas vezes estes jovens recorrem a refeições já preparadas, que na maioria das vezes não são tão equilibradas do ponto de vista nutricional. A chave está na educação alimentar desde a infância ao tentar chamar as crianças para a cozinha, apelando à sua participação desde o processo do planeamento à confecção da comida”.





A nutricionista, que actua maioritariamente na área materno-infantil, deixou várias ideias de como fomentar o interesse dos mais novos pela cozinha e, por falar em dicas outro ponto abordado na entrevista foi o período de exames que muitos atravessam neste momento e como a alimentação pode fazer a diferença nas longas maratonas de estudo.



Fique a saber o que influencia a alimentação dos jovens e o impacto que as redes sociais têm neste campo na entrevista disponível no canal do DIÁRIO, no Youtube.