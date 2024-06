Indústrias Alimentares defendem "operação sólida" no transporte dos produtos regionais

A Mesa das Indústrias Alimentares da Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) para o próximo triénio tomou posse esta quinta-feira, 6 de Junho.

O sector estará representado por João Fragoeiro, da Empresa de Cervejas da Madeira, Cláudia Melim, da empresa V. Melim, Lda. (Fábrica Mel-de-Cana Ribeiro Sêco) e Ricardo Adão, da empresa Ilhopan – Panificação e Pastelaria, Lda.

Ricardo Adão foi nomeado presidente da mesa, que irá reunir em breve para reflectir sobre os temas a tratar no mandato que agora se inicia.

Sem querer, por agora, adiantar as prioridades, os membros da mesa mencionaram a importância do apoio ao transporte dos produtos produzidos na Região. Apesar de enaltecer o apoio criado pelo Governo Regional para o efeito, a mesa salientou a necessidade de atribuir previsibilidade ao referido mecanismo, uma vez que "é necessária a garantia de estabilidade e regularidade do mesmo, para a criação de uma operação sólida e competitiva no exterior".

"Só desta forma, é possível a competitividade dos produtos regionais, cuja qualidade não é inferior àqueles produzidos em território continental, mas que enfrentam elevados custos de transporte", apontou a Mesa das Indústrias Alimentares da ACIF.