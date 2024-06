PS aposta no voto útil para eleger um madeirense para a Europa

A actual campanha para o Parlamento Europeu, no que à Madeira diz respeito, é uma das mais curtas de sempre. Praticamente limitou-se aos dias de campanha oficial, quase não havendo pré-campanha, tudo resultado do processo eleitoral para a Assembleia legislativa da Madeira. Esse contexto teve aspectos positivos e negativos para a campanha europeia.

O PS escolheu, para o que se poderia (ainda que indevidamente) chamar de cabeça-de-lista regional, o ex-presidente do partido. Alguém que se sabe, agora, vale pelo menos tanto quanto Paulo Cafôfo em eleições regionais.

Sérgio Gonçalves, num contexto político mais difícil para o PS, em 2023, conseguiu o mesmo número de deputados que os alcançados com Cafôfo a 26 de Maio. A diferença de votos foi de menos de 200. Um estímulo para a as europeias.

Com a campanha para as regionais, Sérgio Gonçalves, como os demais candidatos ao Parlamento Europeu, passou para segundo plano, o que o preservou de lapsos ou de ataques mais ou menos violentos, por parte dos demais partidos, com destaque para o PSD.

A campanha de Sérgio Gonçalves centrou-se nestas duas últimas semanas e foi repartida por contactos de rua e visitas a empresas/instituições, que se destacam pela relação com a União Europeia, em especial, ainda que não exclusivamente, com fundos europeus.

Mas foi nos contactos de rua que Sérgio Gonçalves voltou a demonstrar o quanto cresceu politicamente, desde que aceitou candidatar-se às eleições de 2019. Por isso, destacamos uma imagem de um desses momentos.

Para o povo e para conquistar o seu voto, a campanha de Sérgio Gonçalves esforçou-se por passar a mensagem de que o candidato é o único com reais possibilidades de fazer com que o Parlamento Europeu continue a ter um madeirense. Um apelo ao voto útil que as sondagens têm suportado.

A frase, dita ao DIÁRIO, na entrevista publicada na última quarta-feira, destaque-se por isso mesmo:

Só o PS pode eleger um madeirense. SÉrgio Gonçalves

No domingo saberemos. Mas é certo que o capital político de Sérgio Gonçalves é crescente e que o PS ainda poderá dele beneficiar. Assim o queira.