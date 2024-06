Chega quer chamar António Costa à comissão de inquérito ao caso das gémeas

O presidente do Chega, André Ventura, anunciou hoje que o partido quer chamar o antigo primeiro-ministro António Costa à comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria.

"Depois do que ocorreu hoje, nós entendemos que deveríamos chamar também o antigo primeiro-ministro à comissão parlamentar de inquérito, o doutor António Costa", anunciou, no final da uma arruada em Braga, inserida na campanha para as eleições europeias.

André Ventura disse que deu indicações "para, se necessário, usar um direito potestativo".

O presidente do Chega quer que o antigo primeiro-ministro esclareça no parlamento "o que fez à comunicação que recebeu do Palácio de Belém em relação a este caso, para onde é que a transmitiu", se "acompanhou o caso, se soube o que tinha acontecido, se fez diligências para saber se tinha havido algum favorecimento em relação a estas pessoas, se procurou saber a razão daquele pedido ou se foi um pedido entre muitos outros".